В результате ночной атаки на аэродром Энгельс погибли 3 российских военных

26.12.2022  08:38 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Происшествия, Россия


В результате ночной атаки на аэродром Энгельс погибли трое российских военных, подтвердили в Минобороны РФ.

Они получили смертельные ранения осколками сбитого на подлете к объекту украинского беспилотника, говорится в сообщении. «Авиационная техника повреждений не получила», – утверждают в ведомстве. Радиоведущий Сергей Мардан приводит неофициальные данные о еще 4 раненых.

В результате ночной атаки на аэродром Энгельс погибли трое российских военных, подтвердили в Минобороны...

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«Полагаю, днем света в Украине станет еще меньше» – прогнозирует адвокат из Киева Валентин Рыбин.

Политолог Игорь Шатров в свою очередь отмечает, что ЧП произошло в День войсковой ПВО.

«Специальная военная операция, в которой боевые действия часто ведутся в городских условиях, ставит новые задачи перед военной наукой, в частности, перед разработчиками систем противовоздушной обороны. Современные средства поражения, конечно, должны сбиваться далеко на подлёте к цели. Падение их обломков и обломков уничтожающих их ракет в городскую среду часто не менее трагично, чем попадание в цель. Именно обломками ракет чаще всего поражаются объекты в том же Белгороде. Прописную истину сообщаю. Но трудно умолчать об этом в День войсковой ПВО», – комментирует Шатров.

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