В результате обстрела ВСУ погиб защитник Донбасса

11.05.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Желая покрасоваться перед приехавшими в зону «ООС» европейскими атташе, ВСУ открыли огонь по Донбассу из запрещённого вооружения, из-за чего один военнослужащий НМ ДНР погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Сегодня, желая продемонстрировать свою мнимую боевую выучку перед прибывшими на Донбасс военных атташе Дании, Норвегии и Швеции, боевики 10-й огшбр по приказу комбрига Котлика с позиций в районах населённых пунктов Троицкое и Новогородское открыли огонь с применением 120 мм минометов и ПТРК, выпустив десять мин и одну ПТУР по району населённого пункта Красный Партизан», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в результате украинского обстрела один военнослужащий ДНР погиб, ещё двое получили ранения. Защитники Донбасса были вынуждены открыть ответный огонь и подавить огневую активность противника.

«С прискорбием сообщаем, что в результате целенаправленного обстрела погиб защитник нашей Республики и двое получили ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Нашей разведкой получены данные о нахождении в зоне ответственности 10-й огшбр на Горловском направлении, съемочных групп украинских телеканалов «Украина», «ICTV» и «5 канал» в сопровождении представителей пресс-центра штаба «ООС», назначаемых из числа специалистов подразделений ИПсО и сотрудников украинского СЦКК. Таким образом, украинская сторона в СЦКК продолжает игнорировать предусмотренный в рамках Мер по усилению бессрочного режима прекращения огня координационный механизм. Ничем не обусловленный отказ во взаимодействии с представителями республик в СЦКК свидетельствует о стремлении руководства Украины к эскалации конфликта», – резюмировали в пресс-службе.