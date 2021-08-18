В России арестован ближайший соратник погибшего экс-главы ДНР Захарченко

18.08.2021, Москва, Михаил Рябов

В России арестован экс-министр доходов ДНР Александр Тимофеев (позывной «Ташкент»), один из ближайших соратников погибшего лидера республики Александра Захарченко. Как сообщила газета «Коммерсант», оказывается, «Ташкент» уже давно находится за решеткой – он является фигурантом того же дела, по которому еще весной был арестован Игорь Сосновский, бывший советник главы украинского правительства Николая Азарова.

Тимофеев и Сосновский, якобы, ссылаясь на свои связи в правоохранительных органах, пытались получить около 5 млн долларов с одного крупного бизнесмена, скрывающегося за границей, за прекращение уголовного дела против него, которое было возбуждено по обвинению в экономических преступлениях.

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В момент передачи в одном из московских ресторанов первого транша (настоящих 15 тысяч долларов и еще 485 тысяч муляжа) Тимофеев и Сосновский были задержаны – оказалось, что они давно были в разработке.

Тимофеев свою вину, по данным газеты, не признал, а Сосновский – наоборот. На днях срок ареста «Ташкента» был продлен до октября – суд счел, что он может скрыться, а также «обладает обширными связями в государственных и правоохранительных органах».

Интересно, что слухи об аресте Тимофеева в России распространялись еще в 2019 году. Тогда их опровергал Александр Казаков, советник погибшего главы ДНР. «Сидим с Ташкентом (Тимофеевым) в кафе, пьём я кофе, он – чай. Просматриваем разные ростовские и другие сайты, соцсети и… ржём», – комментировал Казаков.

Сегодня Казаков и экс-министр связи ДНР Виктор Яценко баллотируются в Госдуму по спискам партии «Справедливая Россия – За правду» как члены команды Захара Прилепина. Тимофеев публично о причастности к избирательной кампании до своего ареста не заявлял.