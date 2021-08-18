Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
18.08.2021, Москва, Михаил Рябов
 
Дзен, Донбасс, Криминал, Россия
Просмотров:

В России арестован ближайший соратник погибшего экс-главы ДНР Захарченко

В России арестован экс-министр доходов ДНР Александр Тимофеев (позывной «Ташкент»), один из ближайших соратников...

В России арестован экс-министр доходов ДНР Александр Тимофеев (позывной «Ташкент»), один из ближайших соратников погибшего лидера республики Александра Захарченко. Как сообщила газета «Коммерсант», оказывается, «Ташкент» уже давно находится за решеткой – он является фигурантом того же дела, по которому еще весной был арестован Игорь Сосновский, бывший советник главы украинского правительства Николая Азарова.

Тимофеев и Сосновский, якобы, ссылаясь на свои связи в правоохранительных органах, пытались получить около 5 млн долларов с одного крупного бизнесмена, скрывающегося за границей, за прекращение уголовного дела против него, которое было возбуждено по обвинению в экономических преступлениях.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


В момент передачи в одном из московских ресторанов первого транша (настоящих 15 тысяч долларов и еще 485 тысяч муляжа) Тимофеев и Сосновский были задержаны – оказалось, что они давно были в разработке.

Тимофеев свою вину, по данным газеты, не признал, а Сосновский – наоборот. На днях срок ареста «Ташкента» был продлен до октября – суд счел, что он может скрыться, а также «обладает обширными связями в государственных и правоохранительных органах».

Интересно, что  слухи об аресте Тимофеева в России распространялись еще в 2019 году. Тогда их опровергал Александр Казаков, советник погибшего главы ДНР. «Сидим с Ташкентом (Тимофеевым) в кафе, пьём я кофе, он – чай. Просматриваем разные ростовские и другие сайты, соцсети и… ржём», – комментировал Казаков.

Сегодня Казаков и экс-министр связи ДНР Виктор Яценко баллотируются в Госдуму по спискам партии «Справедливая Россия – За правду» как члены команды Захара Прилепина. Тимофеев публично о причастности к избирательной кампании до своего ареста не заявлял.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть