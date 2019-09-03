В России арестован топ-менеджер украинского агрохолдинга

03.09.2019, Москва, Михаил Рябов

В России до 1 ноября Басманным судом Москвы арестована гражданка Украины Инна Пикалова, которая в последнее время возглавляла бухгалтерию филиала «Новопсковский» одного из крупнейших агрохолдингов «Нибулон» олигарха Алексея Вадатурского.

Пикалова обвиняется в причастности к махинациям на энергетическом рынке России в размере 4 млрд рублей – так называемое дело Михаила Абызова, пишет газета «Коммерсант».

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Речь идет об искусственном завышении стоимости акций четырех энергокомпаний — АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС, которые были проданы «Алмазювелирэкспорту», а деньги ушли в офшоры.

В свое время Пикалова возглавляла кипрский офшор Blacksiris Trading Limited, который использовался для сделок, отмечает газета.

Свою вину Пикалова частично признала, сообщив, что «она являлась игрушкой в чужих руках».