В России открылся центр выдачи паспортов жителям ДНР

30.04.2019, Донецк, Владимир Гладков

В Ростовской области начался прием документов у жителей ДНР на получение российского гражданства.

Об этом сообщается на официальном сайте ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Неклиновскому району заработало во вторник в Ростовской области в тестовом режиме. Здесь будут выдавать российские паспорта гражданам Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в городе Новошахтинск Ростовской области начал свою работу первый центр по выдаче российских паспортов жителям Луганской Народной Республики.