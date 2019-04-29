В России заработал первый пункт выдачи паспортов жителям ЛДНР

29.04.2019, Новошахтинск, Владимир Гладков

В городе Новошахтинск Ростовской области начал свою работу первый центр по выдаче российских паспортов жителям республик Донбасса.

Об этом сообщает телеканал «Россия 24», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что данный центр открыт преимущественно для жителей ЛНР, так как от Новошахтинска до Луганска всего чуть более 100 километров. По словам журналистов, сбор необходимых для получения российского гражданства документов производится Миграционной службой ЛНР, после чего бумаги организованно доставляются в Отделение по вопросам миграции ОМВД по Новошахтинску.

Журналист кремлевского пула от «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов также опубликовал в своем Telegram-канале комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по данному событию.

«Мы слышали заявления избранного президента, что Украина будет зазывать обратно и вовлекать в Украину этих граждан, но как и когда это будет – непонятно. Сейчас они абсолютно отторгнуты своей страной, испытывают элементарные сложности, не имея соответствующих документов. И получение российских паспортов как раз поможет облегчить им жизнь, это преследует исключительно гуманитарные цели», – заявил Песков.

Кроме того, представитель Владимира Путина дал разъяснение по вопросу выдачи российских паспортов всем желающим гражданам Украины.

«Вопрос в целом есть на повестке дня, о нем думают, но пока общих решений в отношении всех гражданах Украины не принималось», – отметил Песков.

Напомним, ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что позволив жителям ЛДНР получать российское гражданство по упрощённой процедуре, Россия принуждает Киев либо к исполнению Минских соглашений по российскому формату, либо обрекает на разгромное поражение.