В России отметили высокую осведомлённость Вучича о Донбассе и планах Путина

Новости Украины

Заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что Европу «ждёт ад», если Запад не пойдёт на компромисс с Россией, – слова опытного политика, который прекрасно понимает, о чём говорит.

Об этом в эфире «НТВ» рассказал советник первого главы ДНР Александра Захарченко, политический эксперт Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Вучич – очень опытный политик, давно во власти и, кстати, неплохо научился у Путина. В своем высказывании он продемонстрировал для западного политика детальнейшее знакомство с географией полей сражений. Линию он обозначил абсолютно точно. Это он сделал сознательно – для того, чтобы было больше доверия тому, что он сказал потом. Мне прислали более точный перевод, он сказал «пекло у нас будет». Предложение последует о капитуляции Украины с нашей стороны. По версии Вучича, после того, как будет взята эта линия, а она, кстати, несильно укреплена, только Артемовск укреплен. Когда Славянско-Краматорская агломерация с четырех сторон минимум, а то и больше, будет окружена – соответственно, Дружковка, Константиновка не работают, Авдеевка тоже будет находиться в окружении. После этого – все. На этом заканчивается украинская армия. Больше ее нет. Вот, после этого, по версии Вучича, от Путина последует предложение о капитуляции. Демилитаризация и денацификация никуда не денутся. Будет (выдвинуто требование – ред.) провести международный трибунал над нацистскими преступниками, включая Зеленского. То есть, это будет такое предложение, от которого, он правильно говорит, они (западные лидеры – ред.) откажутся. И тогда мы идем дальше. Но, по версии Вучича, идем значительно дальше, чем даже Западная Украина», – объяснил Казаков.