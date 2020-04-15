В России подняли на смех рапорт СБУ о поимке генерала-шпиона ФСБ

15.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Вчерашнее «разоблачение» СБУ влиятельного генерала Валерия Шайтанова и попытки сделать из него российского агента выглядят смешно и непрофессионально.

Вероятнее всего, это попытки председателя ведомства Ивана Баканова удержать под собой кресло главы СБУ, заявили «ПолитНавигатору» российские эксперты.

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Так, военный историк, политолог Армен Гаспарян отметил непрофессионализм, с которым украинское ведомство попыталось связать Шайтанова с ФСБ.

«Я с самого начала не был убежден в том, что все, что нам рассказали представители СБУ, это правда. Начать хотя бы с того, что согласно положению о ФСБ Российской Федерации, она не проводит операций за пределами территории страны. Соответственно, вербовать пана Шайтанов никакое ФСБ бы не стало – этим занимаются другие силовые структуры, в частности, например, Служба внешней разведки Российской Федерации.

Да, когда-то очень давно это было единое ведомство и нынешняя СВР называлось ПГУ КГБ СССР. То есть даже на таком уровне к этой информации возникают вопросы. Это первое.

Второе – совершенно очевидно, что господин Баканов – это человек, мягко говоря, не из недр СБУ – он там чужак и отношение к нему будет соответствующее. Вероятнее всего, это просто внутренняя интрига – дополнительно накачать себя попытаться тем самым влиять каким-то образом на господина Зеленского», – заявил Гаспарян.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что демонстрируя очередное громкое «разоблачение российского агента», украинская власть пытается отвлечь внимание от других, более насущных проблем.

«Украина находится в стадии очень бедственной ситуации. Пожар вокруг Чернобыльской АЭС, полный паралич с мерами относительно борьбы с коронавирусом, предстоящий дефолт государственных долгов и банков Украины. В этих условиях очевидно, что поиск фактора, который способен отвлечь внимание населения от проблем внутри страны на внешние источники – это классическая схема.

Что касается предъявленных обвинений, как говорится, непонятно, что это. Возможно, это охота на ведьм – мы не видим доказательной базы, которая могла бы однозначно свидетельствовать о том, что заявления, сделанные СБУ, соответствуют действительности», – отметил Коротченко.

Ранее украинский журналист Светлана Крюкова подчеркнула, что Шайтанов руководил операцией по аресту некогда близкого соратника олигарха Игоря Коломойского, днепропетровского бизнесмена Геннадия Корбана, с чем может быть связано его «разоблачение».

« В Украине может происходит все, что угодно, любые игрища и вполне важные должности могут быть разменной монетой в играх как и самого главы СБУ Баканова, так и между олигархами», – говорит политолог Олег Матвейчев.