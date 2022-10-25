В России подорвали железную дорогу, используемую для переброски войск в Белоруссию

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Новости Украины

Неизвестные диверсанты подорвали железную дорогу в Брянской области, ведущую в Белоруссию.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня вечером на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство. Повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы», – написал Богомаз.

Местные жители рассказали о двух взрывах с разницей в полчаса.

Белорусское оппозиционное «Сообщество железнодорожников» уточняет, что поврежденный межгосударственный стык Злынка-экспл. (РЖД) — Закопытье-экспл. (БелЖД) активно используется для воинских перевозок Россия-Беларусь.

Якобы после взрыва движение поездов остановилось, что затруднит формирование региональной группировки войск.

Ранее «Сообщество» практически взяло на себя ответственность за рельсовую войну, которую попытались развязать в Белоруссии силовики.

В то же время в Киеве бывший украинский летчик Роман Свитан, который сейчас выступает как военный эксперт, призвал «прожечь» Брянскую область вглубь на 100 километров «Смерчами» и С-300, чтобы создать буферную зону.