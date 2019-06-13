13.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Россия, Украина, Экономика, Энергетика
Просмотров:

В России сменили риторику и предложили Украине мировое соглашение по газу

Россия предложила Украине заключить мировое соглашение по арбитражным разбирательствам НАК “Нафтогаз” с “Газпромом”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил глава Министерства энергетики РФ Александр Новак на брифинге по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“С российской стороны, со стороны “Газпрома” предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения”, – сказал Новак.

По его словам, разрешение судебных споров Газпрома и “Нафтогаза” является одним из важнейших моментов для достижения общих договоренностей России и Украины по газу.

Также Александр Новак сообщил журналистам о состоявшихся переговорах с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем, во время которых стороны обсудили транзит через Украину и поставки ей газа.

“И в целом мы подтвердили Еврокомиссии, господину Шефчовичу, что Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова обеспечить и продолжать транзит газа через Украину, обеспечивать поставки европейским потребителям”, – отметил Новак.

Ранее стало известно, что “Газпром” оспорит арест своих активов в Люксембурге по иску Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть