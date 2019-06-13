В России сменили риторику и предложили Украине мировое соглашение по газу

13.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Россия предложила Украине заключить мировое соглашение по арбитражным разбирательствам НАК “Нафтогаз” с “Газпромом”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил глава Министерства энергетики РФ Александр Новак на брифинге по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, сообщает пресс-служба Минэнерго.

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“С российской стороны, со стороны “Газпрома” предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения”, – сказал Новак.

По его словам, разрешение судебных споров Газпрома и “Нафтогаза” является одним из важнейших моментов для достижения общих договоренностей России и Украины по газу.

Также Александр Новак сообщил журналистам о состоявшихся переговорах с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем, во время которых стороны обсудили транзит через Украину и поставки ей газа.

“И в целом мы подтвердили Еврокомиссии, господину Шефчовичу, что Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова обеспечить и продолжать транзит газа через Украину, обеспечивать поставки европейским потребителям”, – отметил Новак.

Ранее стало известно, что “Газпром” оспорит арест своих активов в Люксембурге по иску Украины.