В России сменили риторику и предложили Украине мировое соглашение по газу
Россия предложила Украине заключить мировое соглашение по арбитражным разбирательствам НАК “Нафтогаз” с “Газпромом”, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом заявил глава Министерства энергетики РФ Александр Новак на брифинге по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, сообщает пресс-служба Минэнерго.
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“С российской стороны, со стороны “Газпрома” предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения”, – сказал Новак.
По его словам, разрешение судебных споров Газпрома и “Нафтогаза” является одним из важнейших моментов для достижения общих договоренностей России и Украины по газу.
Также Александр Новак сообщил журналистам о состоявшихся переговорах с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем, во время которых стороны обсудили транзит через Украину и поставки ей газа.
“И в целом мы подтвердили Еврокомиссии, господину Шефчовичу, что Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова обеспечить и продолжать транзит газа через Украину, обеспечивать поставки европейским потребителям”, – отметил Новак.
Ранее стало известно, что “Газпром” оспорит арест своих активов в Люксембурге по иску Украины.
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