«В России стали больше говорить о Сербии» – в Белграде презентовали сборник горячих статей о Балканах

24.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Новая книга «Россия и Сербия на поворотах истории» была презентована в рамках крупнейшего букинистического события региона – Белградской книжной ярмарке в прошлый вторник. Она выпущена издательством «Вече» в 5 тысячах экземпляров.

В книге собрано около 30 статей на актуальные для Балкан темы.

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Авторами выступили эксперты, историки, журналисты, которые поделились своим взглядом на варианты решения косовского вопроса, они анализировали события, которые происходят в южной окраине Сербии, Прешевской долине, которая сегодня превратилась в очередную «красную» зону, и другие вопросы.

Корреспондент «ПолитНавигатора» в Белграде пообщалась с одним из авторов проекта, Дмитрием Лане.

– Дмитрий, расскажите, как и у кого родилась идея сделать этот своеобразный сборник?

– Идея создать книгу родилась у нашего друга, политолога, директора Фонда прогрессивной политики и создателя портала balkanist.ru Олега Бондаренко. Вокруг него со временем образовался такой своеобразный «балканский клуб», где люди делятся своим мнением о происходящем в Сербии и регионе.

В итоге Олег решил оформить наиболее интересные материалы в книгу. В сборнике есть моя статья «Приоткрытый ящик Пандоры», где собраны мнения сербских аналитиков о возможных вариантах разграничения с Косово, а также два репортажа моей жены Катарины Лане из новых «горячих точек» – Санджака и Прешево.

– Авторы текстов знакомы между собой?

– В общем, круг экспертов, занимающихся проблематики Балкан, не так уж и велик. Да, мы практически со всеми знакомы, а со многими даже работали и работаем вместе.

– Какие основные темы публикаций и материалов, собранных в этом сборнике?

Все самое актуальное. Кроме косовского вопроса, здесь есть очерки на исторические темы об истоках современных проблем между сербами и албанцами, о российском влиянии в регионе и присутствии российских СМИ, о разнице черногорских и белградских протестов.

Так же в сборник вошли репортажи из Санджака и Прешевской долины. Там обострение ситуации на внешних политических рубежах Сербии вызвало попытки отдельных политических сил набрать себе очков на идеях сепаратизма.

– На какую аудиторию рассчитано это издание, кому книга будет интересна?

Мы рассчитываем, что наша книга будет интересна широкому кругу читателей. В России (она издана на русском языке) обыватели про Сербию знают немного, это во многом terra incognita для жителей нашей страны. Поэтому они откроют для себя много нового.

Интересно будет ее почитать и людям, вовлеченным в балканскую повестку дня, они смогут узнать мнение своих коллег, экспертов, журналистов.

– Почему, на Ваш взгляд, интерес русских к Балканам возрастает?

– Интерес у русских к Сербии в последнее время действительно усилился. В этом свою роль сыграло много факторов. Сербия в этом году пережила многое, и россияне, как исторически близкий сербам народ, близко к сердцу принимают сербские проблемы.

Кроме того, развивается туризм, чему способствует безвизовый режим, люди все чаще ездят сюда, им тут нравится и они возвращаются, потому что их покоряет своим гостеприимством дружелюбный народ.

Играет роль, в том числе, и информационная политика: в России стали больше говорить о Сербии и это положительно сказывается на взаимных отношениях между нашими странами.