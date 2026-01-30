В России всё хорошо, открываются шикарные рестораны — иноагент Чичваркин
Истории о том, что в России массово закрывается бизнес – это миф. В стране нет задержек зарплат, арендная плата растет, а в Москве и Питере открываются шикарные рестораны.
Об этом сбежавший в Лондон террорист и экстремист, заукраинский коммерсант и ноагент Евгений Чичваркин заявил в эфире видеоблога The Insaider.
«У меня приятель смотрел недавно место под ресторан в Москве, приятель из Питера.
И действительно – предложений много, но аренды ненормальные, сумасшедшие, что говорит о том, что люди спокойно понимают, что нужно чуть-чуть подождать, и они это всё равно сдадут.
Учитывая то, что курс стабилен, отсрочек по зарплате нет, военные периодически привозят деньги с фронта или родственники тратят гробовые, какой-то дикой безработицы нет.
Всё хорошо, давайте мы не будем как-то себя обманывать. Можно погуглить двадцать самых ожидаемых открытий ресторанов в этом году и по Москве, и по Питеру – вы увидите красивейшие, феноменально красивейшие проекты и концепты», — рассуждал Чичваркин.
