В России запретят приравнивать Сталина к Гитлеру

28.10.2020, Москва, Елена Острякова

В России огромными тиражами печатаются книги, в которых Советский Союз приравнивается к гитлеровской Германии.

Об этом заседании Совета по культуре при президенте РФ заявила депутат Госдумы Елена Ямпольская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас со вполне щадящей маркировкой выходят такие вот книги. Автор – один американский блогер. Вот цитата из первой: «На долю поляков выпало немало бедствий: изнасилования и убийства сначала нацистами, затем советскими солдатами». Вот цитата из второй: «Советы были похлеще нацистов».

Вы, Владимир Владимирович, в своем интервью однажды сказали, что люди, которые не умеют ни читать, ни писать, несут в Европарламенте всякую фигню по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья. Так вот такую «собачью чушь», бездоказательную, оскорбительную, мы, к сожалению, переводим и публикуем в собственной стране.

Первая книга вышла тиражом 45 тыс. экземпляров, вторая – 80 тыс. И обе пользуются популярностью у молодежи», – сказала Ямпольская.

Она предлагает внести в российское законодательство норму, запрещающую отождествлять действия руководства СССР и действия Гитлера.

«Я считаю, что если редакторам в наших издательствах не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им надо помочь законодательно. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти. Я считаю, что надо внести в закон «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной Войне» норму, запрещающую в публичных высказываниях отождествлять цели решения и действия советского руководства, командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями нацистского руководства, командования и военнослужащих во время Второй Мировой Войны. Идентичные моральные оценки здесь, на мой взгляд, совершенно абсолютно неприемлемы», – сказала Ямпольская.

«Я согласен с вашими предложениями, нужно аккуратно, конечно, но сделать. Если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам Бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты правды о совсем недавнем прошлом», – ответил Путин.

В прошлом году издающийся главредом либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым «исторический» журнал «Дилентант» вышел с карикатурой на обложке, где в образе жениха и невесты запечатлены Адольф Гитлер и Иосиф Сталин – что ложится в продвигаемую Западом концепцию о якобы одинаковой вине нацистской Германии и СССР за развязывание Второй мировой войны.

Венедиктов тогда сообщил об отказе некоторых магазинов продавать новый выпуск журнала.