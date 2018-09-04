04.09.2018Максим Карпенко
 
Tехнологии, Россия, Туризм, Украина
Просмотров:

В России запустили пробного космического туриста



Российские инженеры из компании «Стратонавтика» провели первый тестовый запуск космического туриста в стратосферу. Об этом сообщает «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте или канал YouTube



Во время пробного запуска в качестве туриста выступил манекен, одетый в отечественный скафандр «Сокол». Его подняли на высоту 25 километров при помощи специального стратостата – шести шаров, наполненных гелием. Приземлился манекен в 50 километрах от места старта.

«Отработка кластерного запуска, испытания парашюта, скафандра, систем подвески, отцепки, телеметрии прошли успешно. Достигнута целевая высота 25 км. Приземление произошло точно в расчетной зоне», – говорится в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что с апреля следующего года американские астронавты не смогут пользоваться услугами российских космических кораблей по доставке их на борт Международной космической станции.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть