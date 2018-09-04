В России запустили пробного космического туриста

04.09.2018Максим Карпенко

Российские инженеры из компании «Стратонавтика» провели первый тестовый запуск космического туриста в стратосферу. Об этом сообщает «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время пробного запуска в качестве туриста выступил манекен, одетый в отечественный скафандр «Сокол». Его подняли на высоту 25 километров при помощи специального стратостата – шести шаров, наполненных гелием. Приземлился манекен в 50 километрах от места старта.

«Отработка кластерного запуска, испытания парашюта, скафандра, систем подвески, отцепки, телеметрии прошли успешно. Достигнута целевая высота 25 км. Приземление произошло точно в расчетной зоне», – говорится в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что с апреля следующего года американские астронавты не смогут пользоваться услугами российских космических кораблей по доставке их на борт Международной космической станции.