Просмотров:
В России запустили пробного космического туриста
Российские инженеры из компании «Стратонавтика» провели первый тестовый запуск космического туриста в стратосферу. Об этом сообщает «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube
Во время пробного запуска в качестве туриста выступил манекен, одетый в отечественный скафандр «Сокол». Его подняли на высоту 25 километров при помощи специального стратостата – шести шаров, наполненных гелием. Приземлился манекен в 50 километрах от места старта.
«Отработка кластерного запуска, испытания парашюта, скафандра, систем подвески, отцепки, телеметрии прошли успешно. Достигнута целевая высота 25 км. Приземление произошло точно в расчетной зоне», – говорится в сообщении.
Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что с апреля следующего года американские астронавты не смогут пользоваться услугами российских космических кораблей по доставке их на борт Международной космической станции.
Метки: «Стратонавтика», Космос, Туризм
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.