В российской Арктике предложили размещать Data-центры – чтобы экономить на охлаждении

13.11.2020, Москва, Елена Острякова

В российской Арктике будет создана сеть интеллектуальных центров обработки и хранения данных – климатические условия позволят экономить на охлаждении оборудования.

Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании Совета по развитию цифровой экономики в Мурманске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эксперты отмечают, что низкие температуры в Арктике позволяют серьезно сократить расходы на охлаждение в центрах обработки данных», – сказал Турчак.

По его словам, центры должны создаваться на основе исключительно российских технологий.

«Для того, чтобы гарантировать успех и обеспечить сохранение национальной безопасности, следует снизить зависимость цифровой инфраструктуры от иностранных технологий. В связи с этим предлагаем разработать «дорожную карту» по оснащению Северного морского пути средствами связи российского производства», – сказал Турчак.