13.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Арктика, Россия
Просмотров:

В российской Арктике предложили размещать Data-центры – чтобы экономить на охлаждении


В российской Арктике будет создана сеть  интеллектуальных центров обработки и хранения данных – климатические условия позволят экономить на охлаждении оборудования.

Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании Совета по развитию цифровой экономики в Мурманске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Эксперты отмечают, что низкие температуры в Арктике позволяют серьезно сократить расходы на охлаждение в центрах обработки данных», – сказал Турчак.

По его словам, центры должны создаваться на основе исключительно российских технологий.

«Для того, чтобы гарантировать успех и обеспечить сохранение национальной безопасности, следует снизить зависимость цифровой инфраструктуры от иностранных технологий. В связи с этим предлагаем разработать «дорожную карту» по оснащению Северного морского пути средствами связи российского производства», – сказал Турчак.


Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com