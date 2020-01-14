В российском Крыму готовы приютить уничтожаемые на Украине советские памятники

14.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Вандалы, которые собрались демонтировать знаменитый каховской памятник «Легендарная тачанка», могут неплохо заработать на этой идее. Монумент вылит из бронзы и весит порядка 60 тонн, что позволит заработать не менее 60 тысяч долларов при его распиле.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший херсонский общественник Геннадий Сивак, проживающий в Крыму.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он подчеркнул, что так называемые декоммунизаторы рискуют дойти до того, что им придется подорвать Каковскую ГЭС как результат творения советских инженеров.

«Сами каховчане не форумах пишут, что вместе с «Тачанкой» можно снести Каховскую ГЭС – ее тоже коммунисты построили. Я хотел бы обратить внимание на то, что эта «Тачанка» сделана из бронзы. И весит она ни много, ни мало, а 60 тонн. То есть речь идет о приличной сумме. Бронзу сейчас принимают чуть больше, чем по доллару за килограмм. Вандалы давно уже к «Тачанке» присматриваются, там попилены ноги одной из лошадей. 60 тонн «Тачанки», даже если по доллару взять – 60 тысяч долларов, приличная сумма для Каховки», – заявил Сивак.

Он предложил передать памятник в Россию, чтобы разместить ее в Крыму.

«Было бы правильно украинцам передать эту «Тачанку» нам, коль они проводят декоммунизацию. Россия является правопреемницей СССР. Я бы предложил, чтобы они вернули эту «Тачанку» нам, например, даже в Крым. Тем более, данные скульпторы, которые ее изготовляли, делали две «Тачанки». Например, на въезде в Ростов тоже стоит «Тачанка», но она более меньших размеров. Было бы неплохо собрать эти «Тачанки» на нашей территории», – сказал общественник.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Украинский институт национальной памяти принял решение демонтировать знаменитые монументы в честь героев-большевиков Гражданской войны «Легендарная тачанка» и «Девушка в шинели», установленные в Каховке.