Зе-банда уничтожит один из символов Херсонской области

14.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинский институт национальной памяти принял решение демонтировать знаменитые монументы в честь героев-большевиков Гражданской войны «Тачанка» и «Девушка в шинели», установленные в Каховке.

Об этом говорится в письме УИНП, направленном в адрес Каховского горсовета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В письме отмечается, что данные монументы нарушают закон о декоммунизации и должны быть демонтированы.

«Монумент «Тачанка» и «Девушка в шинели» установлены с целью героизации борьбы Красной Армии на Каховской плацдарме в ходе Советско-украинской войны и установления советской власти на территории Украины», – говорится в документе.

Решение института нацпамяти в своем блоге возмущенно прокомментировал экс-депутат Верховной Рады от Херсонской области Алексей Журавко.

«Если мне кто-то хочет сказать, что при президенте Владимире Зеленском что-то изменится в лучшую сторону, я в это не верю! Как вы знаете, я вырос в Херсоне в детском доме. Нас часто возили на экскурсии в Каховку и Новую Каховку. Символом доблести и этих великих городов является наша знаменитая «Легендарная тачанка». Она же является и символом Херсонщины. Я был шокирован, когда увидел очередное бредовое письмо так называемого Института национальной памяти», – отмечает политик.

«Какие же они все-таки придурки, эти чиновники! Не понимая, что «Легендарная тачанка» использовалась и в Великую Отечественную войну (Вторую мировую войну). Таких примеров было очень много, когда партизаны, советские солдаты использовали тачанки с пулеметами для обороны или ухода от врага, отстреливаясь с пулемета Максим, который был прикреплен на самой тачанке. Это символ не только Гражданской войны, но и Великой Отечественной войны.

Я знаю, почему эти ничтожества так поступают. Вот правдивый ответ, объясняющий их замысел. Режим власти в Украине не просто паразитарный, а тоталитарный, фашистский, колониальный. Хозяева Украины находятся в заокеанской метрополии – в США и в Англии. Они не одно столетие уничтожают множество когда-то нормальных стран и великих народов. И именно для того, чтобы паразитировать в той или иной стране, им нужно добиться того, чтобы у покоряемого ими народа была напрочь стерта память о его великом прошлом и достойных, великих предках!

Чем скорее удастся переформатировать общественное сознание населения страны на беспамятство в отношении своих корней и своего исторического величия, тем быстрее хозяева получат покорных рабов, которые, не помня своего величия, будут жить историей своих завоевателей, поклоняясь их «героям» и их палачам», – заявил Журавко.