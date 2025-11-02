В российскую историю пробрались и орудуют западные нарративы – Шишкин
России и Белоруссии пора престать следовать западным нарративам, называя освободительную борьбу частей единого русского народа за воссоединение и освобождение от польского ига «разделами Польши».
Об этом на конференции в Минске заявил замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«К сожалению, процесс осознания важности истории Русского мира только-только начинает набирать обороты и в Белоруссии, и в России», – сказал Шишкин.
Он подчеркнул, что в информационной среде нужно уделять больше внимания освободительному движению белорусского народа от польского ига.
«Нам очень важно не только признать, что эти события имеют ключевое значение для сегодняшнего дня, и что мы должны ими гордиться, но и избавиться от западной точки зрения.
С XIX века во всех учебниках истории записано про разделы Польши. Первый раздел Польши, второй раздел, третий раздел. И сейчас школьника спроси – он знает про разделы Польши.
Но он ничего не знает про этапы национально-освободительной борьбы народа Белоруссии, Малороссии, Украины против польского ига, и борьбы России за освобождение этих земель от иноземного захватчика.
Нам нужно наконец развести эти процессы: национально-освободительный процесс воссоединения от «разделов Речи Посполитой», – отметил он.
«Я напомню, что когда Екатерина Великая направляла князя Репнина послом в Варшаву, она ему поставила задачу не отторжение польских земель, а добиться равных прав православного населения с католиками.
Польша ответила восстанием: «польские паны устроили пугачевщину за право продолжать угнетать православных христиан». И только после этого произошел тот самый первый раздел Речи Посполитой, который был вызван не какими-то там империалистическими устремлениями России, а исключительно борьбой за права человека», – подытожил он.
