В Ростове хотят переименовать в честь Захарченко переулок, где находится консульство Украины

02.09.2018, Ростов-на-Дону, Владимир Гладков

В Ростове-на-Дону сторонники Владимира Жириновского предложили дать Халтуринскому переулку, где находится генеральное консульство Украины, имя главы ДНР Александра Захарченко.

Об этом сообщает местный портал «1Rnd», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соответствующее письмо «Соколы Жириновского» направили на имя председателя Городской Думы Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной.

По мнению активистов, это необходимо, «чтобы сотрудники консульства, каждый день, приходя на работу, задумывались о политике своего государства».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее киевский политолог Сергей Белашко заявил, что украинские «патриоты», радующиеся убийству лидера ДНР Александра Захарченко, забывают, что Киев может спровоцировать Донецк на ответные радикальные меры.