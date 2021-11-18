В Роттердаме обокрали львовских музыкантов на крупную сумму

Новости Украины

В Нидерландах обворовали музыкантов симфонического оркестра Львовской филармонии «Inso-Lviv».

Об этом сообщили члены оркестра в своей группе в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кража произошла в Роттердаме, куда группа приехала на гастроли. Из автобуса у музыкантов похитили инструменты: гобой, английский рожок и трубу, а также некоторые личные вещи.

«Общая стоимость этих инструментов более 400 тысяч гривен», – пожаловались львовские музыканты.

Пострадавшие уже написали заявление в местную полицию, но о результатах расследования пока не сообщается.

«Мы подыскали инструменты, которые можем взять в аренду. Приехал Попечительский совет оркестра, и мы вместе решали вопрос о покупке новых инструментов», – отметила руководительница правления оркестра Иоланта Пришляк.

Тем не менее, музыканты начали просить деньги на покупку новых инструментов и опубликовали свои реквизиты.

Напомним, в конце октября Амстердамский апелляционный суд признал скифское золото из крымских музеев частью наследия Украины. Золото останется в Нидерландах минимум на 3 месяца, в течение которых возможно обжалование решения суда.