15.06.2018, Донецк, Владимир Гладков

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В руки ДНР попали украинские беспилотники с фотографиями техники ВСУ на линии фронта

Украинские военные, в нарушение Минских договорённостей, продолжают накапливать живую силу и технику на линии разграничения для предстоящей атаки на республики Донбасса. Это стало известно благодаря информации, полученной с захваченных армией ДНР беспилотников ВСУ.

Об этом в ходе брифинга заявил начальник пресс-службы МО ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В течение последнего месяца наши подразделения сбили шесть беспилотников ВСУ, которые вели разведку территории ДНР и корректировали огонь артиллерии по мирным населенным пунктам. При изучении обломков сбитых беспилотников мы обнаружили целыми информационные накопители. К нашему удивлению, украинские беспилотчики не утруждали себя удалять старые файлы. Так, мы установили, что почти все эти БПЛА выполняли не только боевые задачи, но и осуществляли контрольные полеты для проверки качества выполненных мероприятий маскировки группировок оккупационных сил», – рассказал он.

По словам представителя оборонного ведомства, в каждом из вышеуказанных населённых пунктов ВСУ прятали в жилых массивах боевую технику и силы численностью от батальонной тактической группы до аэромобильной бригады.

«Среди прочих видеофайлов оказались съемки населённых пунктов Артёмовск, Константиновка и Донской, где украинские террористы в жилых массивах прятали свои танки, САУ и РСЗО. Вся эта техника в настоящий момент прячется за спинами мирных жителей, и подготовлена к использованию по назначению против населения ДНР», – отметил Даниил Безсонов

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что миссия ОБСЕ уличила ВСУ в хранении запрещённой боевой техники на Донбассе.