В русофобской инициативе Кулебы Кортунов умудрился увидеть готовность к компромиссу

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Украина намерена приложить усилия для дипломатического урегулирования конфликта на своей территории.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью агентству Associated Press заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Он рассказал, что Киев намерен до конца зимы на полях ООН организовать некий «мирный саммит». При этом украинский министр сделал несколько путанных и однозначных заявлений. Так, он хорохорится, что Украина пытается победить Россию, но не исключает дипломатического урегулирования.

«Каждая война заканчивается дипломатией. Каждая война заканчивается в результате действий на поле боя и за столом переговоров», — сказал Кулеба.

Объясняя, почему саммит хотят провести на полях ООН, он ответил:

«Потому что речь идет не о том, чтобы оказать услугу определенной стране, речь идет о том, чтобы привлечь к инициативе всех».

Впрочем, далее, не исключая участия России в мероприятии, он заявил, что сначала ее следует «привлечь к ответственности за военные преступления».

«Только таким образом их можно пригласить к этой инициативе»,— считает глава МИД Украины.

Тем самым возможное участие России в саммите было сведено к нулевой вероятности, поскольку невозможно представить ситуацию, при которой Москва согласится на фактическую капитуляцию.

В то же время Кулеба предлагает привлечь в качестве посредника генсека ООН Антониу Гутерриша. Это выглядит не менее странно, поскольку Россия явно не согласиться принимать участия в такого рода саммита на условиях киевского режима.

Впрочем, Андрей Кортунов, гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД), среди учредителей которого значится МИД РФ, видит позитив в украинской инициативе.

«Любой конфликт завершается переговорным процессом и взаимными уступками, на основе которых достигается какой-то компромисс, если речь не идет о капитуляции», – сказал он «Коммерсанту».

По его мнению, несмотря на декларируемую непримиримую позицию президента Украины Владимира Зеленского, «по всей видимости, какая-то гибкость в ней существует».

«Декларируемая позиция необязательно означает позицию окончательную. Подвижки возможны, как мы убедились во время переговоров в Стамбуле. Там тоже были разные мнения, но в целом стороны двигались в направлении соглашения. Сейчас такое соглашение едва ли может быть окончательным. Вряд ли удастся договориться о комплексном политическом урегулировании сразу в рамках одного документа. Видимо, процесс должен быть разбит на стадии. Начинать надо с деэскалации, переходить к заморозке конфликта, а после — к его урегулированию. Такая последовательность была бы логичной», – считает глава РСМД.

Кроме того, он полагает, что фигура Гутерриша возникла неслучайно, поскольку всевозможные посредники с начала конфликта уже заявляли о себе, но не преуспели.

«ООН и аппарат генсека не проявляли большой активности в ходе конфликта, за исключением деятельности руководителя МАГАТЭ по вопросам безопасности Запорожской АЭС и в какой-то степени участия в зерновой сделке. Насколько я могу судить по бэкграунду Гутерриша и по своему небольшому опыту общения с ним, ему ближе вопросы развития, нежели проблемы безопасности: в острые кризисные ситуации он вовлечен гораздо меньше. В некоторым смысле Гутерриш тут человек новый. Зеленский, думаю, понимает, что какие-то переговоры с Москвой должны быть и без России новую систему не отстроить», — утверждает Кортунов.

Здесь стоит заметить, что Кортунов считается сторонником компромисса с Украиной.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2017 году Кортунов был единственным представителем России на антироссийской конференции «Ялтинская европейская стратегия», за допуск на которую он униженно благодарил украинские власти и уверял, что после президентских выборов «Путин пойдет на деэскалацию».