Новости Украины

Западу удастся лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН только в случае, если она применит на Украине ядерное оружие.

Об этом на заседании комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такого прочного большинства в две трети голосов ни в Совете безопасности, ни в Генеральной ассамблее Запад не имеет и, по всей видимости не приобретет, если не произойдет каких-то чрезвычайных событий. Одним из таких событий, как мне кажется, может стать использование Россией ядерного оружия. Это может изменить игру. Если Россия пойдет на это в ходе конфликта на территории Украины не против НАТО, это может изменить настроение в Генеральной ассамблее, в том числе, среди стран, которые с пониманием относятся к российской позиции», – сказал Кортунов.

Ему возразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наши НПО практически не работают с ООН. Они, к сожалению, зависали в последние годы на западных кормушках, где есть гранты, где нальют и покормят, что-нибудь пообещают. А вот с секретариатом ООН наши НПО не работали… А по поводу изменения игры, напомню, что США применили ядерное оружие, после чего ООН и была создана. Нельзя жонглировать словами, потому что есть заказ на эту тему. В информационном поле заказ на тему ядерного оружия есть уже много месяцев. Мы должны понимать, что это не просто так, а оттуда ветер дует очень сильно. За всей историей с Украиной стоит колоссальная многоуровневая западная провокация», – сказала Захарова.

В 2017 году Кортунов был единственным представителем России на антироссийской конференции «Ялтинская европейская стратегия». Украинские власти не хотели его пускать, но потом все же пропустили и российский эксперт их униженно за это благодарил и заверял, что после президентских выборов «Путин пойдет на деэскалацию». В 2021 году Кортунов налаживал контакты с офисом самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской и принял участие в дискуссии на Белорусском экономическом форуме, который организовала беглая белорусская оппозиционерка.