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Среди попавших в плен под Бахмутом военнослужащих ЧВК «Вагнер» якобы было два гражданина Германии.

Об этом написало немецкое издание Der Tagesspiegel со ссылкой на немца, которого украинские военные использовали как переводчика при допросе пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом информатор издания сам является наёмником, он воюет в рядах так называемого «Международного легиона защиты Украины».

«У двух пленных были немецкие паспорта. Один приехал из Лейпцига и имел русские корни. Другого звали Фолькер, и он был из Берлина. Поскольку оба немца плохо говорили по-английски, мне поручили сопровождать их в Киев и быть переводчиком на допросах. В общей сложности процедура заняла три дня», – утверждает 21-летний немец из Саксонии, которого журналисты называют псевдонимом «Бен Каулер».

«Фолькер из Берлина долгое время был безработным. В сентябре 2022 года он уехал в Россию, чтобы присоединиться к группе «Вагнера», хотя не имел какого-либо военного опыта. Он сказал, что сделал это только из-за денег. Его зарплата была значительно выше моей», – отметил украинский наёмник, который так и не назвал имя другого немца, в допросе которого якобы принимал участие.

«Я получаю 3000 евро в месяц. Как наемник Вагнера – он получает 5000 долларов плюс надбавки, что доводит его зарплату до 7000 долларов. Однако, по его словам, он может получить дополнительные деньги: если он убьет одного из нас, иностранцев, и предъявит паспорт трупа в качестве доказательства, он получит дополнительные 10 000 долларов», – сказал «Бен Каулер».

По его словам, в рядах группы «Вагнера» на Украине воюют не только немцы, среди пленённых в Бахмуте были также американец, француз, британец и сириец.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Евгений Пригожин посоветовал Владимиру Зеленскому не сдавать Бахмут бойцам ЧВК «Вагнер», поскольку тогда президента Украины перестанут уважать.