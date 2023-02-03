«Вас перестанут уважать»: Пригожин рассказал, к чему приведет вывод украинских войск из Бахмута

Иван Добровольский.  
03.02.2023 20:05
  (Мск) , Артёмовск
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Бизнесмен Евгений Пригожин посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не сдавать Бахмут бойцам ЧВК «Вагнер». Ироничное обращение предпринимателя опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«Уважаемый Владимир Александрович, к вам многие обращаются с просьбой вывести войска из Бахмута. Не делайте этого. Артемовск — главное событие этой войны. Мы должны биться дальше. Вы проявите трусость. Вас перестанут уважать. Украинский народ не простит вам сдачи Артемовска частной военной структуре. Сопротивляйтесь. Боритесь до конца», — заявил Пригожин.

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Бизнесмен Евгений Пригожин посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не сдавать Бахмут бойцам ЧВК «Вагнер»....

Напомним, что бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают вести бои на Бахмутском и Соледарском направлениях. В четверг, 2 февраля, стало известно об освобождении населенного пункта Николаевка.


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