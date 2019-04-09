В рядах сербской оппозиции началась чистка – верхушка убирает несогласных с майданом

09.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Из сербской оппозиционной партии «Двери», соорганизатора протестных антиправительственных акций в Белграде, пришли интересные новости. Нынешний ее лидер, Бошко Обрадович, исключил рядов политсилы одного из своих старых соратников, Зорана Радойчича.

Накануне Радойчич выступил с резким заявлением, обвинив руководство «Дверей» в предательстве избирателей – переориентации с пророссийского вектора партии в пользу союза с прозападными силами, с которыми теперь совместно организовывается белградский аналог Майдана.

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В интервью порталу Балканист.ру политик признался, что исключение из рядов «Дверей» было, с одной стороны неожиданным, – решение принято заочно, даже не пригласив на собрание и не ознакомив с причинами и документами. А, с другой стороны, такой шаг верхушки партии предсказуемым.

«Предполагаю, что решение о моем исключении продиктовано спешкой в преддверии внутрипартийных выборов, которые запланированы на первое полугодие. Все, у кого возникли вопросы к нынешнему курсу политики «Дверей», а точнее к тому, почему движение отступило от изначальных политических ориентиров, были исключены. Сначала Срджан Ного, теперь я», – поделился сам депутат Народной Скупщины (парламента).

Чистка в рядах оппозиции происходит на фоне падения рейтинга «Союза за Сербию», куда входит и партия «Двери». По данным опроса, проведенного в начале апреля, все оппозиционные организации вместе готовы поддержать менее 10% населения. Это худший результат за полгода. Да и на сами митинги приходит все меньше и меньше сторонников. Информацию об их численности в пострелизах «Союза» даже не раскрывают.