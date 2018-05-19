19.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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В рядах ВСУ паника из-за ситуации под Горловкой

Среди украинских военнослужащих всё больше и больше распространяется паника из-за потерь, которые те несут ежедневно по Горловкой. Командование сил «ООС», в свою очередь, запрещает их разглашать.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оборонного ведомства ВС ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно докладов начальнику штаба ОТГ «Север» Михно, в рядах ВСУ преобладают панические настроения.

«Временные позиции в районе населённого пункта Южное украинских фашистов находятся под нашим огнём. Террористы ежедневно несут потери под Горловкой. При этом командование оккупационных войск категорически запрещает их разглашать.

Нашими подразделениями был уничтожен ещё один миномётный расчет бандеровских убийц, который вёл целенаправленный огонь по жилым районам окрестностей Горловки. В результате применения незапрещённых видов вооружения с потерянных ВСУ высот вблизи населённого пункта Южное, нам удалось уничтожить двух и ранить одного украинского карателя. Остальные, как крысы разбежались с позиций. Также, для защиты мирных жителей, мы вынуждены были открыть ответный огонь для подавления нескольких огневых точек. В результате, фашисты понесли потери: трое убитыми, двое раненными», – констатировал Басурин.

В ДНР не исключают, что из этих погибших, чтобы скрыть правду и лишить украинские семьи денежных выплат, оккупационное командование приказало сделать очередной тайник, чтобы в нём утаить останки списанных «защитников», подобно тому, который недавно был найден на Днепропетровщине.

«Это в манере Наева и его предшественников, которые боятся сказать правду, признаться, что не владеют обстановкой и потеряли контроль над отдельными участками территории», – отмечает Эдуард Басурин.

Полковник заметил, что украинские войска здесь не ждут.

«Мирные жители не поддерживают агрессию украинских боевиков. К киевскому режиму и украинским террористам одна ненависть. Яркий тому пример: к нашим военнослужащим несколько дней назад обратился один из жителей Чигарей, который был выгнан из своего разграбленного жилища украинскими фашистами. Этот дедушка в тот момент, когда в Чигарях ещё находились нацисткие недобитки, попросил в отчаянии наших военнослужащих сжечь бандеровскую нечисть вместе с его домом», – рассказал он.