21.10.2021 11:46 (Мск), Москва, Максим Никифоров

Новости Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины добавило в черный список россиян, снимавшихся в картине «Солнцепек», раскрывающей правду о событиях в Донбассе 2014 года. Впервые список появился в 2015 году, и сейчас в нем находится 227 человек.

Под санкции попали ряд создателей фильма, основанного на реальных событиях – «Солнцепек». СМИ не исключают, что инициативу ограничить возможности россиян из съемочной группы выдвинули украинские чиновники, придерживающиеся антироссийских взглядов.

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В основу сюжета положена история одной из семей, пытающейся покинуть Луганскую область в момент начала боевых действий в регионе. Главный герой стремится спасти семью, но не успевает пересечь границу до ее блокировки силами ВСУ. В результате ему приходится остаться и работать водителем «скорой помощи». Ежедневно выезжая на вызовы, он видит страдания, боль и горе, которые приносят обстрелы мирных населенных пунктов со стороны украинских карателей. Вероятно, именно из-за страха, что правда о тех событиях получит широкое распространение, Киев и борется с создателями киноленты «Солнцепек».

Украина внесла в черный список режиссеров картины Максима Бриуса и Михаила Вассербаума, продюсера Сергея Щеглова, сценариста Генриха Кена, кастинг-директора Елену Чижову, операторов Александра Полагаева, Владислава Гурчина и Гарика Жамгаряна, а также актера Владимира Ильина.

Зрителей картина успела поразить. Они отметили, что в ленте рассказывается о непростых событиях на юго-востоке Украины, что, в принципе, могло стать поводом для введения санкций.

Тотальная украинизация, наблюдаемая в стране со времен распада СССР, дает зеленый свет действиям радикалов. Они отрицают языковое разнообразие и пытаются управлять государством. Нередки случаи нарушения режима прекращения огня и нападения на ЛНР И ДНР.

Ранее мы уже публиковали комментарий бизнесмена Евгения Пригожина , которого некоторые медиаресурсы связывают с созданием фильма. Он выразил мнение, что ответственность за события, показанные в «Солнцепёке», в полной мере должны нести западные спецслужбы и те, кто посчитал возможным через убийство мирных граждан рассорить братские народы.

«Когда произошел государственный переворот на Украине, который можно называть как угодно и к которому можно относиться по-разному, ведь это их внутренние проблемы, толпы националистов ринулись на восток страны с единственной целью – убивать русских. Почему? Потому что им нравится убивать русских. Инстинкт тот же, что и у шакалов, кусающих медведя. Но жители Донбасса, в жилах которых течет русская кровь, поднялись и прогнали всю эту мразь. А заодно и окрепли настолько, что весь мир от Вашингтона до Берлина до сих пор в штаны так и ссытся», – рассказал предприниматель.

Нападкам с украинской стороны подвергаются и другие деятели российской культуры. Например, со стороны «Правого сектора» (признана экстремистской и запрещена в России). Похожие случаи уже бывали с певицами Ани Лорак и Светланой Лободой. В санкционном списке также можно найти имена Александра Розенбаума, Олега Газманова, Филиппа Киркорова и других звезд российского шоу-бизнеса.