Геноцид русскоязычного населения. Пригожин рассказал о ситуации на Донбассе

13.08.2021, Санкт-Петербург, Андрей Романов

Российский бизнесмен Евгений Пригожин поделился своими впечатлениями о фильме «Солнцепёк», премьера которого состоялась накануне, 12 августа, в российских кинотеатрах.

По мнению Пригожина, которого некоторые СМИ связывают с финансированием картины, создатели фильма пытались предупредить о растущей тенденции геноцида русского мира со стороны Запада.

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«Конфликт на Донбассе и вся сегодняшняя ситуация вокруг него связаны с геноцидом русскоговорящего населения. Но история знает, чем заканчивается любой геноцид для тех, кто его развязал. Геноцид на Донбассе, геноцид наших олимпийцев, геноцид русской культуры – всё это звенья тщательно продуманного врагами плана, но им ни Донбасс, ни Россию не сломить. Вот об этом фильм «Солнцепёк», – считает бизнесмен.

Пригожин уверен, что ответственность за события, показанные в «Солнцепёке», в полной мере должны нести западные спецслужбы и те, кто посчитал возможным через убийство мирных граждан рассорить братские народы.

«Когда произошел государственный переворот на Украине, который можно называть как угодно и к которому можно относиться по-разному, ведь это их внутренние проблемы, толпы националистов ринулись на восток страны с единственной целью – убивать русских. Почему? Потому что им нравится убивать русских. Инстинкт тот же, что и у шакалов, кусающих медведя. Но жители Донбасса, в жилах которых течет русская кровь, поднялись и прогнали всю эту мразь. А заодно и окрепли настолько, что весь мир от Вашингтона до Берлина до сих пор в штаны так и ссытся», – рассказал предприниматель.

В основе сюжета «Солнцепека» лежит история начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины весной 2014 года. Главный герой фильма – ветеран Афганской войны Влад Новожилов – пытается спасти свою семью от наступающих сил украинской армии, однако не успевает покинуть страну. По ходу действия Новожилову предстоит сделать сложный выбор, который отразится на его судьбе.

Как отмечали зрители после просмотра трейлера фильма, в «Солнцепёке» показана жестокая правда о тех событиях, наполненных человеческой трагедией.