В центре Сараево на израильском плакате нарисовали свастику

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На рекламном сити-лайте Торгово-промышленной палаты Израиля в центре Сараево (столица Боснии и Герцеговины) неизвестные нарисовали свастику, еврейская община города возмущена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

О происшествии сообщил президент еврейского культурно-просветительского и гуманитарного общества La Benevolensij Владимир Андрле, разместив фото обезображенного сити-лайта.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По его словам, это «отвратительно», поскольку свастика является символом режима, который отбросил Европу в прошлое, и под знаком которого 85% евреев в Боснии и Герцеговине были убиты.

«Это не является борьбой против кого-либо или за чьи-либо права – это чистый антисемитизм», – написал Андреле в социальных сетях.

Полиция Сараево заявила, что проводит проверку, и что не может предоставить больше информации.

Стоит отметить, что подавляющее большинство евреев Сараево погибли в концентрационных лагерях Ясеновац, Ядовно, Стара Градишка, Лоборград и Джаково, созданных хорватскими фашистами-усташами в марионеточной «Незаивисимой державе Хорватия» (НДХ).

С властями НДХ тесно сотрудничали и мусульмане Боснии и Герцеговины, территория которой в 1941-1945 годах находилась в составе этого «государства».

В частности, именно мусульмане составляли основу личного состава хорватской дивизии СС «Ханджар». Кроме того, муфтий Иерусалима Хадж-Амин аль-Хуссейни официально поддержал требование усташей о ликвидации еврейского кладбища в Сараево (оригинал его письма сегодня хранится в Музее еврейской истории БиГ в Сараево).

В Сараево регулярно фиксируются преступления на основе национальной ненависти. Так, на днях неизвестные изрезали шины нескольких автомобилей с регистрационными номерами Сербии, которые были припаркованы в центре столицы БиГ.

Пострадавшими оказались туристы из Белграда и Нови Сада, которые приехали в Сараево на новогодние праздники. В полиции отказались расследовать инцидент, заявив, что к ним никто не обращался с заявлениями по этому поводу.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Сараево множество улиц и объектов носят имена гитлеровских коллаборационистов.