В СДПГ ответили на угрозы и оскорбления посла Украины

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Новости Украины

В Германии считают необходимым возобновить переговоры в нормандском формате о мирном урегулировании конфликта в Донбассе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ и экс-заместитель председателя партии Ральф Штегнер.

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«Нормандский формат определенно надо возродить. Это позиция федерального правительства и лично моя. Германия — одна из тех стран, которая пытается сдвинуть эту тему с мертвой точки. При этом мы считаем, что Минские соглашения необходимо выполнять обеими сторонами, то есть российской и украинской стороной», – сказал политик.

Правда, он не объяснил, как Россия может выполнить Минские соглашения, в которых Москва фигурирует лишь как посредник.

Также у главы комитета поинтересовались, как он относится к требованию посла Украины Андрея Мельнику в ФРГ начать поставки оружия Киеву и даже пригрозившему Германию последствиями, если этого не произойдет.

«Нам следует говорить о дипломатии, а не о поставках оружия. Такую позицию занимает СДПГ. Дополнительные поставки оружия — это не вклад в миротворчество. Не угрозы или публичные оскорбления, а дипломатические усилия — это способ двигаться вперед. Это касается и Украины», – подчеркнул Штегнер.

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