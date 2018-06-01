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В селе под Киевом местный житель украл церковные колокола, чтобы купить водки
В Барышевке Киевской области мужчина украл и продал церковные колокола, чтобы купить водки, передает корресподент “ПолитНавигатора”.
Об этом правоохранителям сообщил священнослужитель местной церкви, сообщил Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
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“Во время проведения ряда розыскных мероприятий оперативники Барышевского отделения полиции установили лицо, причастное к воровству. Им оказался местный мужчина, который неравнодушен к водке. Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах”, – говорится в сообщении.
В полиции отметили, что первый свой “трофей” он продал за 300 грн, а второй церковный колокол сдал в пункт приема металлолома за 400 грн.
Работникам полиции удалось разыскать похищенные колокола. Изъяты вещественные доказательства после проведения следственных действий будут возвращены в храм.
А вора ждет ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, санкции которой предусматривает лишение свободы до шести лет. Продолжается следствие.
Метки: водка, Киевская область, криминал, церковные колокола
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