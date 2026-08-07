В Сербии объяснили заигрывания Вучича с Зеленским: Москва как будто специально отдаёт Белград Евросоюзу
Президент Сербии Александр Вучич выполняет требования европейских глобалистов, и скоро полностью переведёт Белград в фарватер политики Брюсселя, а Москва никак не препятствует.
Об этом в интервью «Литературной газете» заявил сербский историк литературы, профессор Мило Ломпар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В последнее время мы наблюдаем за усилением сотрудничества между сербскими властями в Белграде и режимом Зеленского. Недавно Сербию посетил Стефанчук, потом и Вучич поехал в Киев на саммит «Украина–Юго-Восточная Европа». При этом сам президент Сербии неустанно подчёркивает, что его действия не направлены против России», – попросил прокомментировать корреспондент газеты.
«ЕС требует от Вучича выполнить всё то, что он им обещал, когда они ему помогали прийти к власти. Сейчас растёт давление по поводу разрыва отношений с Россией, а Вучич приспосабливается к этому таким же способом, каким приспосабливался к сдаче Косово и Метохии – говорит одно, делает другое.
Конечной целью является достижение полного соответствия между внешнеполитическими курсами Сербии и ЕС», – ответил Ломпар.
Он удивился, что Кремль не решается твёрдо поставить вопрос перед Белградом, и такая позиция выглядит так, будто «Москва идёт Вучичу навстречу».
«Как будто Москва находит какой-то свой интерес в ускоренном движении Вучича к Евросоюзу. Не исключено, что Россия в итоге отдаст Сербию и весь балканский регион под влияние ЕС, что весьма отрицательно скажется на русско-сербских отношениях.
Это было бы плохо, даст повод дежурным критикам и ненавистникам России усилить свой стандартный нарратив, что Россия никогда не помогала Сербии.
Политика Вучича предельно ясна – он сдвигает курс к Евросоюзу. Вучич уже удовлетворяет требования ЕС в данном сегменте, допуская экспорт оружия на Украину», – подытожил Ломпар.
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