В Киев сегодня прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, молдавский и румынский президенты Майя Санду и Никушор Дан, а также сербский лидер Александр Вучич.

Повод для визита – введённый кокаинистом Зеленским праздник «День украинской государственности», который установлен на День Крещения Руси. Сделано это в рамках сепаратистской концепции (смотри выступение террориста Буданова), которая обосновывает, что якобы именно бандеровская Украина, а не Россия является преемницей древнего русского государства.

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«Наша история берет начало от средневековой Руси – именно оттуда происходят наш трезубец, сине-желтые краски и тысячелетние традиции государства. Сегодня это наследие является нашей силой против враждебных манипуляций и дезинформации о «едином народе», – говорится в заявлении Верховной рады.

Таким образом, для Вучича это предательство не только России, но и самих сербов, у которых имеется собственная «Украина» – Черногория, отделившаяся под предлогом евроинтеграции и затащенная верхушкой в НАТО, где введен свой искусственный – чуть отличающийся от сербского язык и начался процесс создания собственной раскольнической Церкви с гонениями на Сербскую.

Что касается остальных гостей – то этим отпетым русофобам можно пожелать лишь повторить опыт визита в Киев сенатора-террориста Линдси Грэма, заявил «ПолитНавигатору» обозреватель Армен Гаспарян.

«Сбор самых отпетых подонков – там же, кроме фон дер Ляйен ещё её подружайка из Молдовы, Санду, там же румынский этот недомерок Никушор Дан. Мне кажется, что это, в принципе, неплохая возможность всех отправить к Грэму. Это, может быть, конечно, чрезвычайно цинично прозвучит, но тем не менее меня оправдывают два обстоятельства. Во-первых, за русофобию должна прилетать серьёзная ответка. А во-вторых, вы знаете, с интеллектуальной точки зрения это будет очень серьёзная санация Европы. Потому что выдерживать вот этот непотребный бред, который они все несут, оскорбительно любому образованному человеку. Тут, что называется, ничего личного. Да и есть ещё и третье обстоятельство. Может быть, если вот эта вся компания там сегодня зажмурится в результате прилётов, может, они перестанут туда шляться, а займутся, например, европейской экономикой», – сказал Гаспарян.

Политолог Владимир Корнилов в свою очередь выражает недоумение по поводу молчания Урсулы фон дер Ляйен насчёт устроенных Зе-режимом актов терроризма: