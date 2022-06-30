В Сербии открыли памятник Петру I

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В сербском городе Сремски Карловцы торжественно открыли памятник российскому императору Петру Первому.

Бюст работы скульптора Любисава Срдановича, установленный на площади патриарха Бранковича перед зданием Карловацкой семинарии, открыли при участии российской делегации во главе с советником президента РФ по культуре Владимиром Толстым.

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Среди почетных гостей также присутствовал временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Сербии Андрей Темяшов, а также глава правительства Воеводины Игор Мирович.

Установка памятника стала возможной благодаря решению городских властей Сремски-Карловцев. С инициативой также выступил Российский научный институт в Белграде.

Проект получил возможность воплощения в жизнь благодаря поддержке Российского центра науки и культуры «Русский Дом» в Белграде и содействии Фонда социальных проектов «Наследие» из Волгограда.

Причины появления памятника здесь связаны со значимыми для Сербии событиями. Так, в 1724 году, за год до своей смерти, Петр Великий издал указ, в соответствии с которым в Карловцах открылась первая сербская школа, ставшая источником самых различных знаний для будущей сербской элиты в Австрийской Империи в течении всего следующего столетия.

Кроме того, самодержец оказывал помощь в сохранении и развитии православного вероучения, защиты кириллицы, при нем в этом балканском государстве были заложены основные навыки в области драматургии и современного театра, появилась барочная живопись и архитектура. Латынь, греческий – все это берет свое начало в школе в Карловцах. А первым ее учителем стал русский дворянин Максим Суворов, присланный в городок по личному распоряжению русского императора.

Здесь же в 1698-1699 годах состоялся знаменитый Карловацкий мирный конгресс, на котором Россия впервые выступила на международной площадке не только как полноправный участник многосторонних переговоров о мире и безопасности в Европе, но и как заступница интересов православного населения территорий, разделенных между собой австрийцами и турками.

«Петр Великий распространил свой реформаторский дух и идею просвещения и сохранения собственной идентичности на все области, где жили православные люди. Вот так по его указу здесь, в Сремских Карловцах, была открыта первая сербская школа, которая вместе с семинарией, как сказал Милош Црнянски, станет центром всей нашей нации», – сказал председатель краевого правительства.

Именно ее выпускники и создали новую национальную элиту, которая сыграл решающую роль в борьбе за освобождение и объединении сербского народа.

Открытие памятника Петру I было посвящено празднованию 350-летия со дня его рождения.