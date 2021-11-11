В Сербии удивлены, почему Украина отказывается принять мигрантов с польско-белорусской границы

Украина демонстрирует непоследовательность, отвергая предложение депутатов Бундестага о принятии на своей территории мигрантов, находящихся сейчас на польско-белорусской границе.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Драган Станоевич, глава всесербского движения «РОД».

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По мнению общественника, «призыв немецких политиков логичен, исходя из аспекта европейских ценностей и принципов». Станоевич считает, что и Польша, и Украина могли бы принять мигрантов на своей территории.

«То, что творится на границах Белоруссии и Польши с беженцами – мы в Сербии давно столкнулись и знаем, какая это проблема. Политика, которую ЕС вел у нас, предполагала максимальную помощь и содействие этим беженцам, даже сопровождение, пропуск на границах и т.д. Это было условием для всех, кто разделяет «европейские ценности» !

Так если такое правило, считай «обязательство», существует, то разве не должны все страны, которые разделяют единство европейской позиции, так поступать?

Почему же Польша и Украина не примут этих мигрантов – ровно так, как и все остальные страны, разделяющие «заботу» о беженцах? Если Киев разделяет эти ценности и стремится в ЕС, то это логичный вопрос – помочь партнерам из ЕС, решить проблему беженцев, тем самым, избежать возможных конфликтов», – сказал общественник.