В Сети объяснили, почему прекращение набора заключенных в ЧВК «Вагнер» — это очень плохие новости

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Минобороны перекрыло набор заключенных в ЧВК «Вагнер», и это очень негативно скажется на оперативной обстановке в Бахмуте, считают авторы военно-политических Telegram-каналов.

«Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — заявил сегодня глава частной военной компании Евгений Пригожин.

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С большой долей вероятности, это произошло вследствие решений руководства МО РФ. Ранее в Сети неоднократно появлялась информация, что Минобороны полностью забирают проект по отправке заключенных в зону СВО. В военно-политическом сегменте Telegram эти новости вызвали крайне негативную реакцию.

Канал «Два майора» прямо указывает, что прекращение набора заключенных в ЧВК «Вагнер» плохо скажется на оперативной обстановке в Бахмуте.

«Не секрет, что единственным подразделением, которое постоянно наступает, является ЧВК «Вагнер». А для наступления нужна пехота. По военной науке, для успешного продвижения соотношение сил должно быть три к одному. А теперь представьте ситуацию, пополнение ЧВК «Вагнер» из числа заключенных прекращается, у набранных ранее, а это примерно 20-25 тысяч, истекает срок контракта, и они возвращаются домой. Да, какое-то количество бойцов на позициях под Бахмутом останется, но этого будет явно недостаточно для продолжения наступления», — объясняют авторы Telegram-канала.

Они напомнили, что это не первый раз, когда руководство МО РФ пытается остановить продвижение ЧВК «Вагнер».

«До этого частную военную компанию лишали поставок боеприпасов, но Пригожину как-то удалось исправить эту ситуацию, и «вагнеровцы» взяли город Соледар. Теперь все в том же МО решили прекратить канал пополнения личного состава. Как Пригожин будет решать теперь эту проблему, непонятно. А самый главный вопрос: зачем в Министерстве обороны не дают воевать тем, кто неоднократно доказал, что умеет это делать?», — говорится в посте.

Похожего мнения придерживается и Telegram-канал «НАДЗОРНАЯ», где считают прекращение набора заключенных в ЧВК «Вагнер» очень плохими новостями.

Во-первых, это значительно уменьшит численность штурмовых отрядов, которые сейчас успешно наступают на Бахмут. У заключенных, набранных летом, подходит к концу срок контракта, и скоро в ЧВК «Вагнер» начнется острая нехватка личного состава, что в лучшем случае остановит дальнейшее продвижение.

«Во-вторых, такие решения указывают на то, что у министерства обороны, к сожалению, не стоит задачи победить в войне. В противном случае большие военачальники не мешали бы единственному подразделению, которое продвигается, пока остальные стоят на месте и устраивают «жесты доброй воли». Понятное дело, что большие военачальники завидуют тому, как воюет маленькая частная военная компания, потому что сами так воевать не умеют и учиться не хотят. Поэтому, чтобы избежать неудобных вопросов по поводу своей компетенции, они и вредят ЧВК «Вагнер», вставляя палки в колеса», — считают авторы Telegram-канала.