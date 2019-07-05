В Сети появилось скандальное видео с пьяным Порошенко, обзывающим Шария “выбл**дком”

05.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Лидер партии “Европейская солидарность”, экс-президент Петр Порошенко 4 июля, встречался с избирателями в Каменец-Подольском. На встречу пришли активисты Партии Шария с красными шариками, что разозлило экс-президента, принявшегося нецензурно оскорблять блогера на глазах у собравшихся людей, а после этого подстрекать своих сторонникуов к расправе над сторонниками Шария. Также экс-президент поблагодарил своих сторонников за то, что те били сторонников Шария, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Видео его выступления опубликовано на YouTube.

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В своей речи Порошенко вспомнил блогера Анатолия Шария, которого , по утверждению экс-президента, снял с выборов не ЦИК Украины, а “его( Порошенко – Ред) команда”, подтвердив тем самым разговоры в СМИ о том, что имеет влияние на членов Центризбиркома.

Как пишет Telegram-канал Klymenko Time, Порошенко назвал самого Шария “убл*дком”, а людей с красными шариками – “выбл*дками”. Потом бывший президент начал скандировать “По-ро-шен-ко!” и подстегивал людей к драке. “Что это вообще было?” – задает вполне логичный вопрос Klymenko Time.

Сам видеоблогер Шарий утверждает, что экс-президент был сильно пьян.