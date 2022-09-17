В Севастополе детям раздали учебники с украинским флагом над городом

17.09.2022  00:37 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Д.Б., Дзен, Крым, Образование, Россия, Севастополь, Скандал


Учебник «Севастополеведения» для 4 класса сопроводили фотографией с украинским флагом над зданием правительства Севастополя. Предмет преподается в местных школах как дополнительный с 1995 года, и вполне возможно, что иллюстрации к учебнику попросту не обновлялись, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На желто-голубой флаг обратили внимание сами ученики. Родители же сняли видео и отправили крымскому блогеру Александру Талипову для публикации в его телеграм-канале. Мнение комментаторов разделилось –  разгильдяйство, невежество составителей учебного пособия и откровенная провокация.


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К этому учебному году для начальной школы пособия по «Севастополеведению» готовили в виде учебных тетрадей, где на первой странице с приветствием к ученикам обращается губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В 2016 году в ходе открытия съезда общественно-экспертного совета при губернаторе Севастополя при исполнении гимна России на большом экране появился искажённый текст: во фразе «Россия — священная наша держава» слово «священная» было заменено на «безумная». Тогда виновным призвали звукорежиссера, проводившего мероприятие.

В 2021 году в Севастополе на кинофестивале вместо фильма о героях-ополченцах ЛНР по ошибке включили украинскую пропагандистскую ленту «Позывной Бандерас», воспевающую боевиков АТО. Тогда ЧП списали на ошибку организаторов показа, которые якобы случайно скачали из Сети украинскую агитку, которая была размещена в Интернете под названием пророссийского кино.

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