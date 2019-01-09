В Севастополе ликвидировали баптистов

09.01.2019, Севастополь, Максим Карпенко

В Севастополе решением городского суда ликвидирована религиозная организация «Церковь Евангельских Христиан-Баптистов «Благодать».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что организация нарушила ряд требований законодательства РФ о регистрации и отказалась сообщить в Минюст об изменении адреса юридического лица.

«В сентябре 2015 года в ЕГРЮЛ были внесены сведения о церкви христиан-баптистов с местом регистрации в многоквартирном доме по ул. Михайловской. В апреле 2016 года прокуратурой Севастополя была проведена проверка исполнения законодательства о противодействии экстремизму в религиозных объединениях, которая показала, что по указанному адресу организация отсутствует», – говорится в сообщении.

«ПолитНавигатор» сообщал, что ранее в Джанкое на севере Крыма спецназ ФСБ провел обыски по нескольким адресам, имеющим отношение к местной ячейке запрещенной в России тоталитарной секты «Свидетели Иеговы».