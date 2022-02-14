В Севастополе массовое отравление животных из-за ядовитой приманки

14.02.2022  15:16 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Севастополь


Около 10 животных, включая домашних питомцев, погибли после того, как в Севастополе жители домов рядом с парком Победы решили самостоятельно избавиться от раздражающей их стаи собак.

Инициаторы отравления утверждают, что разбросали по парку отравленную приманку, получив очередную отписку от чиновников.

Около 10 животных, включая домашних питомцев, погибли после того, как в Севастополе жители домов...

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Все попытки зооволонтеров оказать помощь отравленным животным были тщетны – яд оказался сильнодействующий, и антидота к нему не нашлось. По факту уничтожения собак подано заявление в полицию.

«Заявление подано, будут еще от владельцев домашних собак и общественных организаций, – сообщила зооволонтер Татьяна Большакова. – Домовой чат с улицы Парковой в общем доступе с заскриненным планом действий и именами. За доказательства по данному вопросу с последующей передачей в полицию объявлена приличная награда».

В общем доступе есть обращение жителей домов в администрацию относительно отлова агрессивной стаи. В ответ Департамент ветеринарии отправляет обращение в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, те сбрасывают на подведомственное предприятие «Парки и скверы». У последних нет штата и желающих выполнять функцию отлова по контракту.

В Севастополе, как и других крымских городах, нет официального государственного приюта для бродячих животных, где по закону их можно содержать, стерилизовать, вакцинировать. Работающий по госконтракту приют год назад оскандалился: при контракте в 22 миллиона рублей в год животных не кормили и не убирали за ними вольеры. После публичного скандала осваивать миллионы на содержание собак не нашлось.

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