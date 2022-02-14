В Севастополе массовое отравление животных из-за ядовитой приманки

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Около 10 животных, включая домашних питомцев, погибли после того, как в Севастополе жители домов рядом с парком Победы решили самостоятельно избавиться от раздражающей их стаи собак.

Инициаторы отравления утверждают, что разбросали по парку отравленную приманку, получив очередную отписку от чиновников.

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Все попытки зооволонтеров оказать помощь отравленным животным были тщетны – яд оказался сильнодействующий, и антидота к нему не нашлось. По факту уничтожения собак подано заявление в полицию.

«Заявление подано, будут еще от владельцев домашних собак и общественных организаций, – сообщила зооволонтер Татьяна Большакова. – Домовой чат с улицы Парковой в общем доступе с заскриненным планом действий и именами. За доказательства по данному вопросу с последующей передачей в полицию объявлена приличная награда».

В общем доступе есть обращение жителей домов в администрацию относительно отлова агрессивной стаи. В ответ Департамент ветеринарии отправляет обращение в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, те сбрасывают на подведомственное предприятие «Парки и скверы». У последних нет штата и желающих выполнять функцию отлова по контракту.

В Севастополе, как и других крымских городах, нет официального государственного приюта для бродячих животных, где по закону их можно содержать, стерилизовать, вакцинировать. Работающий по госконтракту приют год назад оскандалился: при контракте в 22 миллиона рублей в год животных не кормили и не убирали за ними вольеры. После публичного скандала осваивать миллионы на содержание собак не нашлось.