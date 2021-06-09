В Севастополе начал работать музей на боевом корабле «Сметливый»

09.06.2021, Севастополь, Максим Карпенко

Последний находящийся на плаву корабль 61-го проекта «Сметливый», который в октябре 2019-го года был выведен из состава Черноморского флота и передан парку «Патриот», принимает туристов. В том же году он отметил свое 50-летнее пребывание на боевом дежурстве и попал в книгу рекордов Вооруженных сил, отработав в два раза больше положенного срока. Его называют одним из самых красивых по корабельным характеристикам, а также единственным сохранившимся «поющим фрегатом». Такое название корабли 61-го проекта получили от западных военных за звук работы газотурбинных двигателей. Именно эти двигатели в свое время и делали его уникальным, поскольку на этом проекте стали применяться впервые, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Авторы проекта SevastopolLife опубликовали видео экскурсии на «Сметливом».

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Экскурсию по кораблю проводит Сергей Лисовой – в 80-е годы он служил на «Сметливом» и отвечал за работу машинного отделения, а сегодня является начальником отделения «Морской» парка «Патриот» Южного военного округа.

Лисовой с ностальгией рассказывает о службе и вспоминает, как в начале 90-х его ранг был понижен после модернизации и переделки под проект 01090.

«Раньше корабль 2-го ранга. Теперь он 3-го ранга, потому что класс СКР. Конечно, мне, как служившему на данном корабле, и считавшему «поющий фрегат» большим противолодочным кораблем 61-го проекта, как-то не по себе, когда я слушаю, что его называют СКРом. Совсем другое у него оружие и предназначение в свое время было… Корабль сам по себе, скажем так, уникальнейший. Я очень рад, что служба моя прошла именно на таком корабле. Но если бы нам когда-то сказали, моим сослуживцам, что единственный корабль, который останется, таким станет музеем, мы бы никогда не поверили»», – говорит Лисовой.

Он также вспоминает о соперничестве с НАТО и встрече с кораблями блока:

«У нас был случай такой, что ясный день хороший, «Тикондерога» был корабль такой, мы шли с ним параллельным курсом борт-о-борт на расстоянии где-то 50-70 метров. Шли-шли, пока он не совершил резкий поворот влево к нам. Мы тоже спокойно, никто же не знал, что он спровоцирует нас. Естественно, все сыграли тревогу, разбежались по боевым постам, сразу начали запускать – мы же на одной турбине шли, начали запускать остальные турбины по-экстренному. И дали полный ход, и ушли влево от столкновения. А так, еще немного и мы бы с ним столкнулись».

«Сметливый» продолжил следить за кораблями НАТО вплоть до выхода «на пенсию» – в апреле 2018-го он нес службу в Средиземном море, в июне 2019-го года наблюдал за передвижениями американского эсминца Carney в Черном море, а в августе того же года контролировал действия эсминца Porter.

Сегодня посетить СКР «Сметливый» могут все желающие – экскурсии по нему проводятся от Минной стенки в Южной бухте Севастополя.