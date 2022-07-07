В Севастополе сдадут коррупционно привлекательный долгострой

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Стадион «Горняк» в Балаклаве, который обещают реконструировать еще с украинских времен, сдадут в эксплуатацию в июле этого года. Очередную дату ввода объекта в работу на заседании правительства Севастополя озвучил директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Были выявлены дополнительные работы, не вошедшие в состав проекта. Проект прошел государственную экспертизу. Принятие данного постановления позволит единой дирекции произвести полный расчет с подрядчиком и ввести объект в эксплуатацию уже в этом месяце», – сказал чиновник.

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Накануне Следственный комитет сообщил, что следствие по делу о хищениях при реконструкции стадиона «Горняк» закончено. Сумма хищений бюджетных средств превысила 12 миллионов рублей.

Речь идет о подрядчике из Санкт-Петербурга ООО «ГласСтрой». Контракт на 340 миллионов рублей был подписан с ним в октябре 2019 года, через 2 месяца после расторжения договора с предыдущим подрядчиком – московским ООО «Техстрой». Столичная компания взялась отремонтировать «Горняк» за 373 миллиона рублей в ценах 2018 года, когда подписывала контракт с Дирекцией капстроительства Севастополя. Объект должны были сдать к ноябрю 2019 года.

Достраивала «Горняк» компания «Теплостройсервис» уже за 245 миллионов рублей.