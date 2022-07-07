В Севастополе сдадут коррупционно привлекательный долгострой

07.07.2022  18:18 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 565
 
Дзен, Крым, Россия, Спорт, Строительство


Стадион «Горняк» в Балаклаве, который обещают реконструировать еще с украинских времен, сдадут в эксплуатацию в июле этого года. Очередную дату ввода объекта в работу на заседании правительства Севастополя озвучил директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Были выявлены дополнительные работы, не вошедшие в состав проекта. Проект прошел государственную экспертизу. Принятие данного постановления позволит единой дирекции произвести полный расчет с подрядчиком и ввести объект в эксплуатацию уже в этом месяце», – сказал чиновник.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Стадион «Горняк» в Балаклаве, который обещают реконструировать еще с украинских времен, сдадут в эксплуатацию...

Накануне Следственный комитет сообщил, что следствие по делу о хищениях при реконструкции стадиона «Горняк» закончено. Сумма хищений бюджетных средств превысила 12 миллионов рублей.

Речь идет о подрядчике из Санкт-Петербурга ООО «ГласСтрой». Контракт на 340 миллионов рублей был подписан с ним в октябре 2019 года, через 2 месяца после расторжения договора с предыдущим подрядчиком – московским ООО «Техстрой». Столичная компания взялась отремонтировать «Горняк» за 373 миллиона рублей в ценах 2018 года, когда подписывала контракт с Дирекцией капстроительства Севастополя. Объект должны были сдать к ноябрю 2019 года.

Достраивала «Горняк» компания «Теплостройсервис» уже за 245 миллионов рублей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть