В Севастополе строится новое здание кадетского корпуса Следкома Российской Федерации

21.10.2021 18:20 (Мск), Севастополь, Максим Карпенко

В следующем году в Севастополе закончится строительство новых зданий для Севастопольского филиала Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета России.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Корпус будет рассчитан на 200 учеников, там появятся два здания – учебное и спальное, а также столовая.

«В настоящий момент на объекте произведены демонтажные работы старого спального корпуса, выполнены работы по подготовке основания новых зданий, приступили к монолитным работам. Здесь будут располагаться два корпуса: учебный и спальный, а также столовая. Далее перейдем к реконструкции здания административного корпуса – планируется полное восстановление исторического облика здания. Построим и крытый спортивный корпус, котельную и открытые площадки», – заявил представитель компании-подрядчика Алексей Трубачев.

По мнению сенатора Совета Федерации от Севастополя Екатерины Алтабаевой, кадетский корпус Следкома – это хороший шанс для молодых горожан и учеников из других субъектов получить качественное государственное образование.

Политик также отвергла возможные обвинения представителей Украины о том, что создание кадетского корпуса – это свидетельство милитаризации полуострова:

«Никакого отношения к милитаризации, даже с точки зрения наших не совсем адекватных соседей, совершенно точно не имеет. Это очень хорошая, позитивная вещь. Во-первых, потому что Следственный комитет обеспечивает высокий уровень преподавательской, организационной работы с теми ребятами, которые приходят к ним обучаться. Я была на уроках в кадетском корпусе в старом здании и видела, кто обучается. Примерно 50% – это ребята из не очень обеспеченных семей. Когда новое здание будет построено, они получат возможность быть на полном пансионе. И это очень важно, когда у человека есть возможность получить отличное образование, хорошую подготовку за государственный счет. Я полагаю, когда у нас будет создана новая база, то в ней будут обучаться ребята и из других субъектов. Примечательно, что новые корпуса будут находиться рядом с Малаховым курганом. Этот пятачок, где идет строительство, – это часть бывшей площади Жерве, где во время Первой обороны Севастополя была батарея Жерве и совершенно невероятный героизм проявили те, кто ее оборонял. Так что там даже сама земля располагает к тому, чтобы ребята не только получали профессиональные навыки, но и впитывали дух нашего города», – отметила Алтабаева.