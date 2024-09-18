В Севастополе суд вынес приговор молодому хулигану за оскорбление и избиение пенсионеров

Любовь Смирнова.  
18.09.2024 17:24
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Криминал, Крым, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Севастополь, Скандал


Севастопольский хам и дебошир, устроивший драку в автобусе, получил 1,5 года принудительных работ.

19-летний юноша вел себя агрессивно, кидался на пассажиров, и в итоге избил водителя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Севастопольский хам и дебошир, устроивший драку в автобусе, получил 1,5 года принудительных работ. 19-летний...

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Случай в севастопольской маршрутке Ν26 получил большую огласку в соцсетях. В декабре прошлого года молодой человек начал оскорблять сидящую рядом пожилую женщину, выражался в довольно грубой форме. Водитель остановился и попросил его покинуть транспорт. В ответ – оскорбления уже посыпались на водителя, которого дебошир вытащил из-за руля, чтобы «разобраться» на улице.

«В районе дома № 15 по улице Героев Севастополя водитель остановил автобус и потребовал, чтобы молодой человек прекратил нарушать общественный порядок. Однако злоумышленник резким движением дернул водителя за руку, выбросив его на проезжую часть дороги, и нанес ему там несколько ударов кулаками и ногами», – уточнили в прокуратуре Севастополя.

Пассажиры маршрутки стали снимать происходящее на телефоны, что несколько остудило дебошира. Но он пообещал вечером ждать водителя на конечной автобуса, чтобы «разобраться окончательно».

По записям полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Но парень пошёл в отказ, уверяя, что никого не трогал. Однако потерпевший 59-летний водитель обратился с заявлением в полицию, пассажиры дали показания. На их основании полицейские возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Суд первой инстанции назначил дебоширу 1,5 года принудительных работ в исправительном центре с удержанием 15 % из заработной платы в доход государства. Кроме того, суд обязал выплатить 200 тысяч рублей пострадавшим – водителю и пенсионерке. Адвокат обжаловал приговор, настаивая на смягчении наказания, однако суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

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