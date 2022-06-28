В Севастополе застройщиков бывшего стадиона «Чайка» обременят спортивным объектом

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Детская спортшкола «Чайка» и одноименный стадион в Севастополе, проданные в частные руки в 2006 году, отойдут под торгово-офисный центр.

Об этом стало известно в ходе общественных обсуждений Правил землепользования и застройки в Ленинском районе города, сообщил телеканал НТС.

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Как сообщал «ПолитНавигатор», начале июня из сообщений местного ТВ стало известно о планах построить на месте рынка на бывшем стадионе «Чайка» торговый центр-«стекляшку». Судя по обнародованному проекту, он так же не вписывался в исторический облик Севастополя, как и нынешний неопрятный базар.

Переговоры стройке ТЦ идут кулуарно. Даже департамент экономического развития в своем официальном ответе сообщил об отсутствии такого проекта на рассмотрении у чиновников.

В потенциальной схеме строительства торгового центра на месте «Чайки» фигурировало ООО «Спорт–Альянс», учредителем которого выступает Оксана Скворцова. Она же является директором фирмы «Аква Арт», где учредителем числится Вадим Гакало – севастопольский предприниматель и владелец кондитерской сети «Медоборы».

В 2006 году его родной брат из западноукраинского города Хмельницкий Валентин Гакало приобрел двухэтажное здание спортшколы общей площадью свыше 1800 кв. м. за 1,6 миллиона гривен.

«Разные проекты есть, но многоквартирных домов там точно не будет, – заверил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – Там будет точно общественно-деловая зона. При любом варианте прихода инвестора главным условием будет возвращение серьезной части этого участка под его первоначальный функционал. Город просто выкупить полностью, а потом привлечь еще значительные бюджетные средства для полной реконструкции, таких возможностей не имеет. Кроме того, рядом закончен большой спортивный объект, заполняемость которого сейчас показывает, что потенциал его еще серьезно не исчерпан».

В настоящее время на стадионе «Чайка» разместился рынок, где работают более 700 предпринимателей. В одном из корпусов бывшего стадиона расположена действующая спортивная школа.

Развозжаев пообещал не оставить без внимания молодых спортсменов, и любой проект по реорганизации пространства будет обременен обязательством выстроить здание для спортивной школы и передать его городу.