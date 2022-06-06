В центре Севастополя рынок-помойку хотят заменить ТЦ-«стекляшкой»

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Бывший стадион «Чайка» в центре Севастополя, во времена украинской оккупации Крыма превращенный в рынок, планируется отдать под застройку и возвести здесь торговый центр. Правда, как и рынок, так и новый ТЦ вряд ли будет вписываться в облик центральной части города федерального значения – судя по проекту, показанному местным ТВ, это будет новодел-«стекляшка».

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«По словам нашего источника, близкого к правительству Севастополя, все обсуждения строительства коммерческого исполина пока идут в закрытом формате, – говорится в сюжете местнго канала «НТС». – В потенциальной схеме строительства торгового центра на месте «Чайки» фигурирует ООО «Спорт–Альянс», учредителем которого выступает Оксана Скворцова. Она же является директором фирмы «Аква Арт», в которой учредителем выступает Вадим Гакало».

Гакало является севастопольским предпринимателем и владельцем кондитерской сети «Медоборы».

Его родной брат – предприниматель из украинского города Хмельницкий Валентин Гакало – еще в 2006 году приобрел часть строений бывшего стадиона – здание детской спортшколы общей площадью свыше 1800 кв. м.

Превратить их в торговый центр тогда помешали протесты общественности – преподавателей ДЮСШ и родителей воспитанников спортсекций.

Новый владелец подавал иски в суд на принудительное выселение юных спортсменов, привозил крепких ребят из Хмельницкого, чтобы они обнесли здание забором и перекрыли вход. Но севастопольцы отбили все атаки, прокуратура возбудила уголовное дело о незаконном отчуждении спорткомплекса, а постановлением Апелляционного хозсуда Севастополя Гакало обязали предоставить спортшколе равноценное здание и только после этого распоряжаться купленным помещением. Бизнесмен решил действовать иначе и взял кредит в 1,5 миллиона долларов под залог здания, что нивелировало любые договоренности с городом.

Уже в российской юрисдикции возникла ситуация при которой город не мог выделять средства на ремонт и развитие спортбазы ДЮСШ, поскольку здание является частной собственностью, а возвращать его городу владелец намерений не имел. Призывы к городским властям проявить политическую волю и вернуть в городскую собственность здание спортшколы результата не принесли. По некоторой информации Гакало и в этот раз перестраховался, оформив здание на гражданина Германии.

Кулуарные обсуждения только нагнетают обстановку, и после возвращения истории к первоначальным целям бизнесменов Гакало у горожан возникает вопрос: не получится ли так, что борьба против ликвидации спортшколы при Украине позволила ее сохранить, а в РФ на месте ДЮСШ будет торговый объект.