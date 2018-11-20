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20.11.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Москва, Происшествия, Россия
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В «Шереметьево» самолет задавил гражданина Армении, устроившего дебош

В московском аэропорту «Шереметьево» самолет раздавил человека. Об этом в эфире телеканала «РЕН ТВ» сообщила руководитель дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

По ее словам, ЧП произошло в 20:10 по московскому времени во время взлета самолета рейсом Москва-Афины.

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«Было получено сообщение со стороны экипажа о столкновении самолета с неизвестным предметом. На место инцидента незамедлительно прибыли бригады центра «Медицина катастроф» и скорой помощи, сотрудники службы авиационной безопасности и транспортной полиции. По факту осмотра территории было обнаружено тело, одежда и другие личные вещи, принадлежащие мужчине. Личность погибшего на данный момент установлена», – заявила Захаренкова, не уточнив при этом, являлся ли погибший сотрудником аэропорта и как он оказался на взлетно-посадочной полосе.

Агентство «Интерфакс» сообщает, что погибшим оказался гражданин Армении, который был депортирован из Испании на родину и должен был совершить пересадку в Москве. Отмечается, что во время перелета из Мадрида он устроил дебош на борту.

«Мужчина вел себя в полете неадекватно. К борту пришлось вызывать правоохранителей. После того как мужчина покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал», – цитирует издание словам своего собесеника.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в небе над Московской областью из-за ошибки пилотов едва не столкнулись два пассажирских самолета.

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