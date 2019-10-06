В школах сербских анклавов учат, что Косово – это Сербия
Две взаимоисключающих системы образования функционируют в непризнанном Косово параллельно, что создает новые предпосылки для гражданских конфликтов.
Об этом пишет сайт The Balkan Transitional Justice, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как косовские албанцы, так и сербы исключили из своих учебных программ язык и историю друг друга», – говорится в статье.
В школах в сербских анклавах на севере Косова используют сербскую государственную учебную программу. В учебниках, которые поступают в эти школы бесплатно по программе, финансируемой Белградом, Косово описывается как часть Сербии, а не как независимое государство.
«Учебники двух стран показывают только преступления другой стороны, представляя себя жертвой, а другую – агрессором», – сказал Шкельзен Гаши, глава Admovere, базирующейся в Приштине.
В косовских учебниках для описания действий Сербии, используются такие выражения как “насилие и шовинистический террор”, “террор и государственный геноцид” и “ужасающие сцены варварства кровавых эскадрилий”.
Между тем в сербских учебниках используются такие фразы, как “нападения албанских банд” и “террор албанцев против сербов”.
Отметим, что в недавнем фильме ВВС о встрече двух молодых людей, проживающих в Косовской Митровице и родившихся после войны, сербская девушка проявляет гораздо больше толерантности, чем албанский юноша.
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