23.05.2018, Киев, Игорь Петров

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В штабе Тимошенко сделали ставку на антироссийскую ненависть

Украинский политолог Виктор Небоженко, обслуживающий штаб Юлии Тимошенко, сегодня на пресс-конференции в Киеве выступил с антироссийскими тезисами, позволяющими сделать вывод, что штаб «газовой принцессы» делает ставку на русофобию, – как и главные противники из администрации Петра Порошенко.

Небоженко объявил, что мост через Керченский пролив, который в свое время не смогла построить Украина, но успешна возвела Россия, будет «объектом ненависти украинской патриотической пропаганды», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это хуже Атлантического вала. Крымский мост будет восприниматься украинской патриотической пропагандой как непреодолимое препятствие между Европой и Азией, которая граница Украины. Да, у нас там нет вала. Яценюк начинал копать, но не получилось. Но в сознании украинцев это не то, что объединяет два народа, русский и украинский. Я не говорю «российский», потому что после бурятов уже неясно, что такое российский народ. Русский и украинский народы окончательно разделены, технологически разделены», – сказал Небоженко.